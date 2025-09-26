Бій Кеттеролла очолить шоу Юбенк – Бенн 2, у карді – Азім та Ріакпоре
Івент пройде на стадіоні Тоттенгем Готспур
близько 21 години тому
Офіційно оголошено андеркард реваншу між чемпіоном світу IBO у середній вазі британцем Крісом Юбенком-молодшим (35-3, 25 КО) та його співвітчизником боксером першої середнього дивізіону Конором Беннном (23-1, 14 KO). Про повідомляє The Ring.
Його очолить британський боксер напівсередньої ваги Джек Кеттеролл, який зустрінеться зі співвітчизником Ековом Ессуманом.
У липні Кеттеролл переміг володаря пояса IBF Inter-Continental у напівсередній вазі Гарлема Юбенка, а Ессуман здолав колишнього абсолютного чемпіона у першій напівсередній вазі Джоша Тейлора в останньому бою його карʼєри.
Також на ринг вийдуть чемпіон IBO у першій напівсередній вазі Адам Азім та британський суперважковаговик Річард Ріакпоре.
Вечір боксу відбудеться 15 листопада на стадіоні Тоттенгем Готспур.
Всі бої вечора:
Кріс Юбенк-молодший (35-3, 25 КО) проти Конора Бенна (23-1, 14 KO) – бій у середній вазі
Джек Кеттеролл (31-2, 13 KO) проти Екова Ессумана (22-1, 8 KO) – бій у напівсередній вазі
Адам Азім (13-0, 10 KO) проти Заура Абдулаєва (20-2, 12 KO) – бій у першій напівсередній вазі
Річард Ріакпоре (18-1, 14 KO) проти Томмі Велча (16-0, 9 KO) – бій у надважкій вазі
Сем Ґіллі (18-1-1, 9 KO) проти Ішмаеля Девіса (13-3, 6 KO) – бій у першій середній вазі
Мікі Таллон (10-0, 1 KO) проти Фезана Шахіда (4-2-2, 0 КО) – бій у найлегшій вазі
