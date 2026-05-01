Міністр розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх не полишає спроб знову заманити на ринг колишнього абсолютного чемпіона світу в трьох вагових категоріях Теренса Кроуфорда.

У вересні минулого року Кроуфорд переміг за очками Сауля Альвареса і став абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі. У грудні Бад оголосив про завершення кар'єри. Кроуфорд вирішив нагадати вболівальникам про свої досягнення.

«Що краще, ніж бути абсолютним чемпіоном? Бути дворазовим абсолютним чемпіоном. Що краще, ніж бути дворазовим абсолютним чемпіоном? Бути триразовим абсолютним чемпіоном у трьох різних вагових категоріях. А тепер посперечайтеся зі своєю матусею».

У відповідь Аль аш-Шейх запропонував йому повернутися і провести реванш з Альваресом.

«Ми хочемо реванш із Канело. Можливо, це шанс стати чотириразовим».

We want the rematch with Canelo 😎 maybe it is a chance to be 4😇🦁🥊 https://t.co/B00zVouZ9W — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 30, 2026

Раніше Кроуфорд пояснив чому більше не вийде в ринг.