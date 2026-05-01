Кроуфорд може повернутися в ринг? Теренсу знайшли суперника
Легендарному американцю запропонували переписати історію боксу
9 хвилин тому
Міністр розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх не полишає спроб знову заманити на ринг колишнього абсолютного чемпіона світу в трьох вагових категоріях Теренса Кроуфорда.
У вересні минулого року Кроуфорд переміг за очками Сауля Альвареса і став абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі. У грудні Бад оголосив про завершення кар'єри. Кроуфорд вирішив нагадати вболівальникам про свої досягнення.
«Що краще, ніж бути абсолютним чемпіоном? Бути дворазовим абсолютним чемпіоном. Що краще, ніж бути дворазовим абсолютним чемпіоном? Бути триразовим абсолютним чемпіоном у трьох різних вагових категоріях. А тепер посперечайтеся зі своєю матусею».
У відповідь Аль аш-Шейх запропонував йому повернутися і провести реванш з Альваресом.
«Ми хочемо реванш із Канело. Можливо, це шанс стати чотириразовим».
Раніше Кроуфорд пояснив чому більше не вийде в ринг.
