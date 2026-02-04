Олег Гончар

Непереможний колишній абсолютний чемпіон світу в трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд розповів, кого вважає найважчим суперником у своїй кар’єрі. Слова боксера наводить портал Ready to Fight.

Відповідаючи на запитання, чи був таким опонентом Сауль Альварес, Кроуфорд відповів заперечно. За його словами, найскладнішим боєм для нього став поєдинок проти кубинця Юріоркіс Гамбоа, який відбувся в легкій вазі.

Бій між Кроуфордом і Гамбоа пройшов 28 червня 2014 року в Омасі (штат Небраска, США). Американець здобув перемогу технічним нокаутом у дев’ятому раунді, успішно захистивши титул WBO. Ця перемога стала для Кроуфорда 24-ю поспіль у професійній кар’єрі та однією з ключових на шляху до подальших чемпіонських досягнень.

