Кроуфорд: «Чарло, я знаю, що ти б спустився, щоб побитися зі мною в першій середній вазі»
Кроуфорд назвав п'ятірку кращих боксерів світу
Американець не включив в топ Канело Альвареса і Тайсона Ф'юрі
21:00
Чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (38-0, 29 KO) склав власну п'ятірку кращих боксерів сучасності незалежно від вагової категорії.
1. Теренс Кроуфорд
2. Наоя Іноуе
3. Олександр Усик
4. Еррол Спенс-молодший
5. Девін Хейні
Теренс Кроуфорд відповів на виклик Джермалла Чарло (32- 0, 22 KO).
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