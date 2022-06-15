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Кроуфорд назвав п'ятірку кращих боксерів світу

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Бокс Професійний бокс
21:00
Кроуфорд назвав п'ятірку кращих боксерів світу

Чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (38-0, 29 KO) склав власну п'ятірку кращих боксерів сучасності незалежно від вагової категорії.

1. Теренс Кроуфорд

2. Наоя Іноуе

3. Олександр Усик

4. Еррол Спенс-молодший

5. Девін Хейні

Теренс Кроуфорд відповів на виклик Джермалла Чарло (32- 0, 22 KO).

Рене Тер Велде
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Теренс Кроуфорд

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