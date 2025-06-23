Олег Гончар

Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) різко відреагував на коментарі абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО), передає Ring Magazine.

Альварес, коментуючи майбутній поєдинок, висловив сподівання, що Кроуфорд покаже видовищний бій, і пожартував, що для цього потрібен «маленький ринг».

У відповідь американець грубо відповів.

«Єдине, що я збираюся робити – це бігати по його голові. І я можу вас у цьому запевнити. Це факт. А голова у нього ще й велика». Теренс Кроуфорд

Бій між Кроуфордом і Альваресом відбудеться 13 вересня в Лас-Вегасі. Цей поєдинок стане одним із найочікуваніших у 2025 році, адже зіткнуться два топові боксери.

Кроуфорд, відомий завжди був фаворитом, вперше буде в статусі аутсайдера, оскільки підніметься на дві вагові категорії.