Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх для The Ring поділився подробицями організації поєдинку володаря титулу WBA у першій середній вазі американця Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) та абсолютного чемпіона у другій середній вазі мексиканця Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO).

«Ми надаємо перевагу Netflix, тому що це найбільша платформа у світі. Я впевнений, що це лише початок великої співпраці. Я обіцяю, що буде більше великих боїв у майбутньому.

Я хочу, щоб ви зрозуміли – це найдорожчий боксерський контракт, який коли-небудь був. Ми не можемо розголошувати цифри, я залишу це історії та боксерам».