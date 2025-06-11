Кроуфорд показав форму перед боєм із Канело – відео з тренування
Бій відбудеться 13 вересня в Лас-Вегасі
близько 1 години тому
Один із найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) готується до мегафайту проти абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО).
Поєдинок відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі, а ексклюзивну трансляцію організує Netflix.
У мережі з’явилося відео з тренування Кроуфорда, на якому видно, в якій формі американець підходить до поєдинку.
Кроуфорд відповів, чи завершить кар’єру після бою з Альваресом.
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