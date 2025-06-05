Кроуфорд відповів, чи завершить кар’єру після бою з Альваресом

Володимир Кириченко

Володар титулу WBA у першому середньому дивізіоні американець Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) для The Ring розповів, чи розглядає можливість завершити кар’єру після мегфайту з абсолютним чемпіоном у другій середній вазі мексиканцем Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).

«Хто знає. Побачимо. Це матиме величезне значення для моєї спадщини та кар’єри. Я з нетерпінням цього чекаю».

Нагадаємо, Кроуфорд в останньому поєдинку, який відбувся 3 серпня 2024 року в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США), розділив ринг з представником Узбекистану Ісраїлом Мадрімовим (115-113, 115-113).

Альварес, у свою чергу, в останньому поєдинку, який відбувся 4 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), переміг одноголосним рішенням суддів Вільяма Скулла. В результаті Канело повернув собі звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі.

Мегафайт між Кроуфордом та Канело пройде 12 вересня на стадіоні Allegiant Stadium у Лас-Вегасі.