Денис Сєдашов

Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО), який запланований на 13 вересня в Лас-Вегасі.

За словами Кроуфорда, мексиканець відомий своєю витривалістю та здатністю тримати удар, однак це не означає, що його неможливо зупинити. Слова наводить The Ring.

Нокаутувати можна будь-кого. Так, Канело має гранітне підборіддя, він витривалий, сильний. Але були моменти, коли йому було боляче. Потрібно лише створити правильні обставини — і все можливо. Теренс Кроуфорд

Автор нокауту у мегафайті Канело – Кроуфорд отримає солідний бонус.