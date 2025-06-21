Володимир Кириченко

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх для The Ring повідомив, що автор нокауту у бою між володарем титулу WBA у першому середньому дивізіоні американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) та абсолютним чемпіоном у другій середній вазі мексиканцем Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) отримає бонус.

Ви вже багато разів говорили, що не хочете більше бачити боїв типу «Том і Джеррі», де один боєць ганяється за іншим. Який у вас план, щоб припинити такі бої?

«По-перше, у нас більше їх не буде. По-друге, ми зробимо в цьому бою і в наступних бонус за нокаут».

Бій між Кроуфордом та Канело відбудеться 13 вересня на Елліджент Стедіум у Лас-Вегасі. Трансляція поєдинку буде доступна на Netflix.