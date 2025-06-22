Кроуфорд — про щільний графік боїв: «Це знищує організм»
Американець розповів, що саме може виснажити тіло і позначитися на поєдинках
близько 1 години тому
Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) пояснив, чому не виступає надто часто, попри чудову фізичну форму.
За словами американця, він постійно підтримує форму, тренуючись навіть у міжсезоння. Слова наводить Ring Мagazine.
Мабуть, я просто благословенний. Я практично не покидаю тренувального залу. Але правду кажучи, багатьом бійцям потрібен відпочинок — особливо після виснажливих підготовчих таборів, які доводиться проходити й мені. Організму необхідно відновлюватися.
Також він звернув увагу на ризики, які несе надто щільний графік боїв:
Коли ти переходиш з одного тренувального табору одразу в інший — це руйнує твоє тіло. Потім бачиш: у попередньому бою боєць виглядав чудово, а в наступному — зовсім не схожий на себе. І думаєш: “Що з ним сталося?” А все просто — організм виснажений і не встиг відновитися.
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