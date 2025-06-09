Кроуфорд вибачився за Кішона Девіса, який напав на суперника свого брата
Нахір Олбрайт після перемоги над Келвином Девісом зазнав нападу — ситуацію владнав Кроуфорд
близько 2 годин тому
Американський суперлегковаговик Нахір Олбрайт (17-2, 7 КО) після перемоги над Келвином Девісом (15-1, 8 КО) став жертвою нападу збоку братів переможеного Кішона і Кеона.
За словами Нахіра в інтерв’ю FightHub TV, Кішон навіть вдарив його головою, залишивши велику гематому.
Ситуація набула несподіваного повороту завдяки втручанню чемпіона світу Теренса Кроуфорда, який підтримує дружні стосунки з Кішоном, а його тренер Брайан «БоМак» Макинтайр працює з братами Девісами.
Олбрайт розповів:
«Після бою Теренс і БоМак прийшли до мене в роздягальню. Сказали: “Чувак, вибач, що так вийшло”. Ми навіть сфотографувалися разом. Це багато для мене означає, адже йдеться про Теренса!»
Брати Девіси вибачилися в соцмережах, пояснивши, що емоції взяли гору через напругу.