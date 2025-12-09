Крус після нічиєї з Роучем: «Довів, що вмію боксувати, а не просто махати рукам»
Мексиканець закрив рота критикам
близько 1 години тому
Ісаак Крус
Тимчасовий чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Ісаак Крус (28-3-2, 18 КО) заявив, що повністю задоволений боєм з Ламонтом Роучем (25-1-3, 10 КО). Слова боксера навів портал The Ring.
«Я радий, що закрив рота тим, хто казав, ніби я недостатньо технічний чи розумний. Виконав усі завдання, бився розумно, пристосувався до обставин. Це не про втому — я довів, що вмію боксувати, а не просто махати руками».
Нагадаємо, що в своєму крайньому поєдинку бій Круса та Роуча завершився нічиєю.
