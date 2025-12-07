Олег Гончар

У Сан-Антоніо 42-річний чемпіон WBA у середній вазі Ерісланді Лара (32-3-3, 19 КО) переміг венесуельця Джохана Гонсалеса (36-5, 34 КО) одностайним рішенням суддів.

Лара вже в першому раунді збив Гонсалеса кросом, далі спокійно приймав шаблонні атаки на блок і перехоплював. Венесуелець намагався тиснути силою, але швидко видихався, оскільки прийняв бій на короткому повідомленні і не готувався до нього.

Кубинець працював серіями, розбивав суперника двійками, двічі зіткнувся головами. Гонсалес у кінці 12-го раунду кликав на рубку, але знову опинився на настилі.

Рахунок суддів: 118-108, 119-107, 120-106.

Нагадаємо, Лара мав битися з Жанібеком Алімханули, але той провалив допінг-тест.