Володимир Кириченко

Каміль Естефан, промоутер володаря титулів WBC Continental Americas та WBA International у другій середній вазі француза Крістіана Мбіллі (28-0, 23 KO), в інтерв'ю для The Ring відреагував на зацікавленість його клієнтом з боку голови Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха.

Туркі назвав боксерів, яких хоче бачити в андеркарді бою чемпіона WBA у першій середній вазі Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) та абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO), серед них був Мбіллі.

«27 червня у нас важлива справа проти Сулецького. Ми не можемо легковажно ставитися до Сулецького. Він щойно нокаутував Алі Ахмедова, і його мотивація, мабуть, дуже висока. Але Крістіан готовий битися з ким завгодно. Єдина наша вимога – по одному супернику за раз. Я дуже радий, що бійці, які приносять видовищність на ринг, стануть частиною цього чудового вечора. Крістіан з нетерпінням чекає на участь у цьому вечорі. Бокс має розважати вболівальників, тому я радий, що до участі будуть допущені бійці з видовищним стилем. Нам потрібні справжні бійці, а не бігуни».

Нагадаємо, бій Мбіллі за тимчасовий титул WBC проти Мацея Сулецького пройде 27 червня в канадському Квебеці.