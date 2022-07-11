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Кияни не знають свого мера? Віталія Кличка на вулицях столиці сплутали з Володимиром
Подібного розвитку подій столичний глава не очікував
21:42
Під час інтерв'ю блогеру Дмитру Гордону на вулицях Києва жителі столиці сплутали главу КМДА і екс-чемпіона світу з боксу Віталія Кличка з його титулованим братом Володимиром Кличко.
Жінка сказала:
«Володимир, ми вас обожнюємо».
Нагадаємо, раніше легендарний боксер Леннокс Льюїс заявив, що захоплений Віталієм Кличко.