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Кияни не знають свого мера? Віталія Кличка на вулицях столиці сплутали з Володимиром

Подібного розвитку подій столичний глава не очікував
Бокс Професійний бокс
21:42
Кияни не знають свого мера? Віталія Кличка на вулицях столиці сплутали з Володимиром

Під час інтерв'ю блогеру Дмитру Гордону на вулицях Києва жителі столиці сплутали главу КМДА і екс-чемпіона світу з боксу Віталія Кличка з його титулованим братом Володимиром Кличко.

Жінка сказала:

«Володимир, ми вас обожнюємо».


Нагадаємо, раніше легендарний боксер Леннокс Льюїс заявив, що захоплений Віталієм Кличко.


Карен Агабекян
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Теги

Володимир Кличко Віталій Кличко

Коментарі 1

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11 липня 2022р. 23:06
На лбу должны быть таблички! Урод старший и Урод младший! Тогда не попутают! Да и так разница есть! Старший лобик дебила хмурит ,а меньший вечно лыбится из за отбитых нервных окончаний в головке!
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