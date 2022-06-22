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Леннокс Льюїс захоплений Віталієм Кличко в день річниці їх бою

Британець відзначив сміливість українця під час війни
Бокс Професійний бокс
15:55
Леннокс Льюїс захоплений Віталієм Кличко в день річниці їх бою

Легендарний колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Леннокс Льюїс в Instagram звернувся до Віталія Кличка в день річниці їх бою.

«У звичайній ситуації 21 червня я б написав пост, присвячений річниці мого бою з Віталієм Кличком, але сьогодні я просто хочу віддати йому честь. Віталій проведе найголовніший бій у своєму житті, і жертви, на які він пішов, щоб служити громадянам України, викликають не просто похвалу, а захоплення.

Необхідна велика сміливість, щоб вийти на боксерський ринг. Як бійці ми знаємо, що кожен поєдинок може стати для нас останнім, але хоробрість захищати свою країну і співвітчизників вимагає іншого рівня відваги і любові.

Так що в цей день я віддаю тобі честь, мій друг Віталій. Нехай Бог береже тебе в безпеці і благословить світом, любов'ю і щастям».

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко отримав премію Артура Еша за мужність.

Карен Агабекян
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Віталій Кличко Леннокс Льюїс

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