Леннокс Льюїс захоплений Віталієм Кличко в день річниці їх бою

Легендарний колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Леннокс Льюїс в Instagram звернувся до Віталія Кличка в день річниці їх бою.



Необхідна велика сміливість, щоб вийти на боксерський ринг. Як бійці ми знаємо, що кожен поєдинок може стати для нас останнім, але хоробрість захищати свою країну і співвітчизників вимагає іншого рівня відваги і любові.

Так що в цей день я віддаю тобі честь, мій друг Віталій. Нехай Бог береже тебе в безпеці і благословить світом, любов'ю і щастям».