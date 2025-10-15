Олег Гончар

Чемпіон WBA у другій напівлегкій вазі Ламонт Роуч (25-1-2, 10 КО) висловив невдоволення виставковим боєм чемпіона WBA у легкій вазі Джервонти Девіса (30-0-1, 28 КО) проти американського боксера та блогера Джейка Пола (12-1, 7 КО). Про це він розповів в інтерв’ю Майку Коппінджеру.

«Я відчуваю неповагу з ділового боку, бо так справи не робляться. Мені здається, що ти граєшся зі спортом – і це трохи дивно. Але ми не підемо до арбітражу, тому що про мене добре подбали. Хочу подякувати Елу Хеймону, PBC і всім, хто все владнав від імені Джервонти». Ламонт Роуч

Роуч і Девіс билися 1 березня, і поєдинок завершився внічиєю. У 9-му раунді Девіс узяв коліно, але це не зарахували як нокдаун.

Нагадаємо, Роуч проведе бій проти мексиканського Тайсона.