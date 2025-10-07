Офіційно: Кривдник Джервонти проведе бій проти мексиканського Тайсона
На кону стоятиме титул у першій напівсередній вазі
близько 1 години тому
Крус та Роуч / Фото - Yahoo
Промоутерська компанія Premier Boxing Champions офіційно оголосила про бій між чемпіоном WBA у другій напівлегкій вазі Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО) та володарем тимчасового титулу WBC у напівсередньому дивізіоні Ісааком Крусом (28-3-1, 18 KO).
Поєдинок пройде 6 грудня в Сан-Антоніо, Техас. На кону стоятиме титул Круса у першій напівсередній вазі.
Роуч останній бій провів у березні цього року – тоді його поєдинок з Джервонтою завершився внічию, Девіс у 9-му раунді взяв коліно, але це не зарахували як нокдаун.
Крус востаннє виходив у ринг у липні, здолавши Омара Сальсідо рішенням суддів.
