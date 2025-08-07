Олег Гончар

Директор команди абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) Сергій Лапін прокоментував заяву голови генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха, який не зацікавлений в організації бою українця з тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером (36-3, 24 КО).

В інтерв’ю World Boxing News Лапін заявив, що Туркі платить і може приймати будь-яке рішення.

«Це їхнє шоу, і вони мають право вирішувати, хто і коли битиметься. Туркі сам приймає ці рішення. Ми вдячні за два неймовірні бої Олександра з Тайсоном Ф’юрі в Саудівській Аравії, організовані на найвищому рівні». Сергій Лапін

Лапін додав, що команда Усика діятиме залежно від ситуації та бажань чемпіона.

У WBO раніше санкціонували бій Усик — Паркер, але, за словами промоутера Паркера Девіда Гіґґінса, станом на початок серпня переговори не розпочалися.

Раніше стало відомо, що Riyadh Season і Sela не зацікавлені цим поєдинком, а Аль аш-Шейх хоче бачити Усика проти 20-річного проспекта Мозеса Ітауми.