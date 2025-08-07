Президент WBO Густаво Олівері для World Boxing News прокоментував ситуацію з титулом у надважкому дивізіоні, який належить абсолютному чемпіону світу українцю Олександру Усику (24-0, 15 КО).

«Прошу зауважити, що я зобов’язаний послідовно дотримуватися та забезпечувати виконання нормативної бази, яка регулює діяльність Всесвітньої боксерської організації (WBO).

У цьому випадку Усик повинен провести свій обов’язковий захист титулу проти Джозефа Паркера. WBO належним чином повідомила всі сторони про початок переговорів і видала відповідне розпорядження. Якщо цього не буде зроблено, WBO розпочне процедуру призначення відкритих торгів відповідно до чинних правил.

Простіше кажучи, я зобов’язаний дотримуватися правил незалежно від того, хто є боксером, промоутером, менеджером, радником, посередником тощо».