Президент WBO: «Усик повинен провести обов’язковий захист проти Паркера»
Організація повідомила усі сторони про початок переговорів
21 хвилину тому
Президент WBO Густаво Олівері для World Boxing News прокоментував ситуацію з титулом у надважкому дивізіоні, який належить абсолютному чемпіону світу українцю Олександру Усику (24-0, 15 КО).
«Прошу зауважити, що я зобов’язаний послідовно дотримуватися та забезпечувати виконання нормативної бази, яка регулює діяльність Всесвітньої боксерської організації (WBO).
У цьому випадку Усик повинен провести свій обов’язковий захист титулу проти Джозефа Паркера. WBO належним чином повідомила всі сторони про початок переговорів і видала відповідне розпорядження. Якщо цього не буде зроблено, WBO розпочне процедуру призначення відкритих торгів відповідно до чинних правил.
Простіше кажучи, я зобов’язаний дотримуватися правил незалежно від того, хто є боксером, промоутером, менеджером, радником, посередником тощо».
Нагадаємо, 24 липня WBO санкціонувала бій між Усиком і Паркером. Промоутер Джозефа на початку серпня розповів, що переговори ще не стартували.