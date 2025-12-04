Олег Гончар

Сергій Лапін, директор команди Олександра Усика (24-0, 15 КО), заявив, що бій з Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 КО) — це не просто захист титулів, а історична подія. Про це повідомив портал Sky Sports.

«Вайлдер — велике ім’я, один із найнебезпечніших панчерів покоління, колишній чемпіон і боєць, відомий усьому світу. Перемога над ним зміцнює спадщину Усика та закриває важливий розділ в історії надважкої ваги. Це подія, яка приверне колосальну увагу фанатів і медіа». Деонтей Вайлдер

Раніше WBC схвалила запит Усика на добровільний захист, а сам Вайлдер позитивно відреагував на ідею бою.