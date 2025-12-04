Олег Гончар

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман прокоментував Sky Sports бажання абсолютного чемпіона Олександра Усика (24-0, 15 КО) провести бій з ексчемпіоном Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 КО).

За словами Сулеймана, Вайлдер посідає 8-9 місце в рейтингу WBC, тому має право претендувати на титул, якщо команди дійдуть згоди. Сьогодні схвалено запит Усика на добровільний захист поясу WBC.

38-річний українець востаннє бився в липні, коли достроково переміг Даніеля Дюбуа. На початку листопада він залишив вакантним титул WBO, передавши його Фабіо Вордлі.

Нагадаємо, раніше зірковий тренер заявив, що Усик заслужив бій з нокаутером.