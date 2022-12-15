Лапін розповів, навіщо вся команда Усика приїхала на бій Ф'юрі – Чісора

Сергій зазначив, що перегляд поєдинку в живу дав їм додаткову інформацію

Член команди чемпіона світу з версій WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі українця Олександра Усика (20-0, 13 КО) Сергій Лапін розповів про цілі приїзду в Лондон на бій власника титулу WBC Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) і Дерека Чісори (33-13, 23 КО). Слова Лапіна наводить портал vegasinsider.com.



«Ми приїхали в Лондон подивитися на Ф'юрі в бою з Дереком Чісорою. Ми з великим інтересом спостерігали за Тайсоном, перебуваючи біля рингу. Наша команда побачила багато цікавих моментів. Є багато тонкощів, яких не можна побачити по телевізору. Наприклад, робота команди, зв'язок між боксером і його тренером. Виконує боксер вказівки тренера чи ні. Чи є у нього слабкі місця».

Нагадаємо, раніше Ф'юрі розповів, що за бій з Усик запрацює в два рази більше ніж за поєдинок з Ентоні Джошуа.