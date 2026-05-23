Лапін зазнав першої поразки на профі-ринзі, опинившись у важкому нокауті
Українець програв Бенджаміну Мендесу Тані у четвертому раунді
1 день тому
Український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін (13-1, 5 КО) зазнав першої поразки на професійному ринзі, поступившись Бенджаміну Мендесу Тані (10-1, 3 КО).
На кону 10-раундового поєдинку стояли вакантні пояси WBA International Gold та WBC Greater Touran.
Бій завершився у четвертому раунді. Лапін двічі побував у нокдауні, а після третього падіння українця рефері зупинив зустріч, зафіксувавши перемогу Мендеса Тані технічним нокаутом.
Поєдинок відбувся в андеркарді головного бою вечора між Олександром Усиком та Ріко Верховеном.
Поєдинок відбудеться в суботу, 23 травня, у Гізі (Єгипет). Пряма трансляція вечора боксу в Україні буде доступна на платформі «Київстар ТБ».
