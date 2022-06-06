Легенда середньої ваги розповів, які є переваги в Усика напередодні реваншу з Джошуа

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Легенда першої середньої ваги Джо Кальзаге в інтерв’ю Boxing Social поділився думками щодо реваншу Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):



Проти Усика, можливо, треба змінити тактику. Українець – неймовірний боксер. Та все стане набагато цікавішим, якщо Джошуа вдасться використати свої розміри та силу удару. Все одно буде складно.

У першому поєдинку в кінці 12 раунду AJ був дуже втомленим. Усик не такий великий, та у нього є перевага в витривалості та боксерських навичках. Ентоні якось треба нівелювати це, і використання моці – один з можливих варіантів для цього. Зі старту реваншу Джошуа треба довести Усику, що його силу потрібно поважати.