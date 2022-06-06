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Легенда середньої ваги розповів, які є переваги в Усика напередодні реваншу з Джошуа

Кальзаге вважає, що при правильному підході у Ентоні будуть шанси
Бокс Професійний бокс
14:59
Легенда середньої ваги розповів, які є переваги в Усика напередодні реваншу з Джошуа
Фото: Facebook

Легенда першої середньої ваги Джо Кальзаге в інтерв’ю Boxing Social поділився думками щодо реваншу Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):

Я не знаю, як прихід Гарсії вплине на реванш. Джошуа потрібні зміни, так що це правильне рішення. Чи потрібен йому саме Роберт? Ми не можемо знати. Подивимось, як все складеться. Але зрозуміти, що щось треба виправляти – шлях у правильному напрямі.

Проти Усика, можливо, треба змінити тактику. Українець – неймовірний боксер. Та все стане набагато цікавішим, якщо Джошуа вдасться використати свої розміри та силу удару. Все одно буде складно.

У першому поєдинку в кінці 12 раунду AJ був дуже втомленим. Усик не такий великий, та у нього є перевага в витривалості та боксерських навичках. Ентоні якось треба нівелювати це, і використання моці – один з можливих варіантів для цього. Зі старту реваншу Джошуа треба довести Усику, що його силу потрібно поважати.

Нагадаємо, що напередодні другого поєдинку з українцем до команди британця приєднався Роберт Гарсія.

Олег Шумейко-молодший
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Джо Кальзаге Олександр Усик - Ентоні Джошуа

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