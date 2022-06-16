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Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»

Майкл Мурер назвав українця феноменальним
Бокс Професійний бокс
13:04
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»

Триразовий чемпіон світу, володар поясів у двох вагових категоріях, перший в історії шульга чемпіон світу в хевівейті Майкл Мурер вважає, що зараз в світі немає боксера, який міг би перемогти Олександра Усика (19-0, 13 КО):

«Усик – це феноменальний боксер. Я не бачу, хто міг би його побити. У нього є зріст, розмах рук і він вміє боксувати. Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика. У нього багато досвіду. Він багато боксував по любителях, зустрічався з різними стилями – він може побити будь-кого».

Єдине, містер Мурер, українці – це не руські, хай вам трясця.

Однак за боксерський респект йому дякуємо. Джозеф Паркер, на відміну від нього, вважає, що є боксер, який і зовсім нокаутує Усика.

Сергій Лук'яненко
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Олександр Усик

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