Кроуфорд назвав п'ятірку кращих боксерів світу
Паркер: «Якщо Ф’юрі отримає можливість побитися з Усиком, то нокаутує його»
Те ж саме, на думку колишнього чемпіона світу, чекає й Джошуа
11:48
Колишній чемпіон світу Джозеф Паркер (30-2, 21 КО) вважає, що Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) переможе і Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО), і Олександра Усика (19-0, 13 КО). Якщо, звісно, прийме рішення повернутися в бокс. Слова новозеландця приводить Sky Sports:
«Я вважаю, що Тайсон – це для них забагато. Я чудово це розумію, тому що я тренувався з Тайсоном, ми дуже близькі. Та навіть якщо не брати до уваги того, що ми друзі, я знімаю свого боксерського капелюха.
Думаю, що це буде забагато для них. Він вміє тиснути, вміє працювати на відході, він добре рухається. Я бачив його підготовку до Уайта – він все робив правильно.
Якщо у нього буде можливість побитися з одним з цих хлопців, то він переможе нокаутом».
Раніше Ф’юрі сказав, за який гонорар готовий повернутися в бокс.