Паркер: «Якщо Ф’юрі отримає можливість побитися з Усиком, то нокаутує його»

Колишній чемпіон світу Джозеф Паркер (30-2, 21 КО) вважає, що Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) переможе і Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО), і Олександра Усика (19-0, 13 КО). Якщо, звісно, прийме рішення повернутися в бокс. Слова новозеландця приводить Sky Sports:

Думаю, що це буде забагато для них. Він вміє тиснути, вміє працювати на відході, він добре рухається. Я бачив його підготовку до Уайта – він все робив правильно.

Якщо у нього буде можливість побитися з одним з цих хлопців, то він переможе нокаутом».