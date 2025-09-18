Легендарна компанія Matchroom Boxing може бути продана
Вже є потенційний покупець
26 хвилин тому
Батько британського промоутера Едді Гірна та засновник промоутерської компанії Matchroom Boxing Баррі Гірн заявив, що готовий продати компанію, яку заснував у 1982 році.
77-річний Баррі та його син Едді озвучили ціну у мільярд фунтів, причому зацікавленість із боку Саудівської Аравії вже підтверджена.
У документальному серіалі Netflix «Matchroom: The Greatest Showmen» 77-річний промоутер заявив:
«Зараз вартість [Matchroom] перевищує 1 мільярд фунтів. Я не збираюся ризикувати своїм статком. Але якщо з’явиться правильна пропозиція, продаж Matchroom цілком можливий».
В одному з наступних епізодів Баррі показали у розмові з сином Едді про діалог із Туркі Аль аш-Шейхом, промоутером і головою Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг. Потенційна пропозиція від Саудівської Аравії перебуває на розгляді.
«Я щойно говорив із Туркі. Він каже: «Просто щоб ти знав, тримай це в таємниці – ми намагаємось купити Matchroom».
