Володимир Кириченко

Засновник промоутерської компанії Matchroom Boxing Баррі Гірн для talkSport Boxing поділився думками про майбутнє колишнього чемпіона світу у надважкій вазі британця Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

«Він не битиметься вічно. Йому 35 років, і він багато чого досяг. Він з нами (з Matchroom Boxing – прим.) вже 12 років. Я думаю, що він проведе ще 2 чи 3 бої і завершить кар’єру. Едді (Хірн – прим.) виконав свою роботу. Я знав, що він (Джошуа – прим.) досягне вершин».

Джошуа не виходив на ринг з вересня 2024 року, коли програв нокаутом Даніелю Дюбуа. Ентоні переніс операцію на лікті.

Раніше AJ зробив несподівану заяву, яка може свідчити про завершення його професійної кар’єри вже наступного року.