Олег Гончар

Колишній абсолютний чемпіон у надважкій вазі Леннокс Льюїс в інтерв’ю Boxing News поділився думками про майбутнє чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО) напередодні реваншу з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Льюїс висловив думку, що 38-річний Усик ще молодий і може залишитися в боксі після цього поєдинку. Він зазначив, що українець досі любить свою справу і має чіткий план: провести ще один бій після реваншу, що, на думку Льюїса, є правильним рішенням.

Легендарний британець вважає, що Усик не поспішає йти з рингу, попри досягнення статусу абсолютного чемпіона.

У першому бою 26 серпня 2023 року у Вроцлаві Усик нокаутував Дюбуа в дев’ятому раунді, але команда британця оскаржувала результат через спірний удар нижче поясу.

Нагадаємо, раніше Усик та Дюбуа шокували всіх своїми показниками на зважуванні.

Раніше ми згадали про всі перемоги Усика над британцями.