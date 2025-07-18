Денис Сєдашов

Напередодні бою за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі відбулася церемонія зважування — Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Українець вийде на бій із рекордною для себе вагою — 103,1 кг. Це найвищий показник у його професійній кар’єрі.

Його суперник, британець, виявився важчим — 110,5 кг. Водночас він суттєво «полегшав» у порівнянні з першим поєдинком, де важив на 4,5 кг більше.

Реванш Усик — Дюбуа відбудеться вже в суботу, 19 липня, на легендарному стадіоні Вемблі в Лондоні.

Промоутер Дюбуа назвав шлях до перемоги над Усиком: «Одразу ж скаржиться…».