Віталій Кличко: «100 днів варварської війни росії на знищення України і українців, 100 – як один довгий, важкий день»
Віталій Кличко отримав премію Артура Еша за мужність
Українець вважає, що це премія не його, а всього народу
19:40
Мер Києва і колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко удостоєний міжнародної премії Артура Еша за мужність, повідомляє Boxing Scene.
Відповідну нагороду вручають представникам спорту за діяльність, що виходить за межі спорту і впливає на світ.
За словами Кличка, ця нагорода стала визнанням мужності українського народу, який протистоїть агресору, який має перевагу в кількості .
Нагадаємо, раніше в Києві позбавили мінськ статусу міста-побратима.
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