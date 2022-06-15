Віталій Кличко отримав премію Артура Еша за мужність

Українець вважає, що це премія не його, а всього народу

Мер Києва і колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко удостоєний міжнародної премії Артура Еша за мужність, повідомляє Boxing Scene.



Відповідну нагороду вручають представникам спорту за діяльність, що виходить за межі спорту і впливає на світ.

За словами Кличка, ця нагорода стала визнанням мужності українського народу, який протистоїть агресору, який має перевагу в кількості .

Нагадаємо, раніше в Києві позбавили мінськ статусу міста-побратима.