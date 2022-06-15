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Віталій Кличко отримав премію Артура Еша за мужність

Українець вважає, що це премія не його, а всього народу
Бокс Професійний бокс
19:40
Віталій Кличко отримав премію Артура Еша за мужність

Мер Києва і колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко удостоєний міжнародної премії Артура Еша за мужність, повідомляє Boxing Scene.

Відповідну нагороду вручають представникам спорту за діяльність, що виходить за межі спорту і впливає на світ.

За словами Кличка, ця нагорода стала визнанням мужності українського народу, який протистоїть агресору, який має перевагу в кількості .

Нагадаємо, раніше в Києві позбавили мінськ статусу міста-побратима.

Карен Агабекян
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Віталій Кличко

Коментарі 1

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15 червня 2022р. 19:58
а за что это чучело получило премию
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