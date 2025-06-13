Олег Гончар

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман розповів про організацію поєдинку між чемпіоном світу WBC у бріджервейті Кевіном Лереною (31-3, 15 KO) з ПАР та колишнім чемпіоном світу у двох дивізіонах Лоуренсом Околі (21-1, 16 KO) з Великої Британії.

«Лерена звернувся до WBC з проханням дозволити йому битися за титул Silver у надважкій вазі, зберігаючи свій поточний титул. Ми дозволимо йому провести цей бій, а потім вирішимо, чи повернеться він у бріджервейт, чи залишиться у надважкій вазі». Маурісіо Сулейман

Бій відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні в андеркарді вечора боксу, головною подією якого стане реванш за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.