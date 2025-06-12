Лідер крузервейту хоче провести бій з Усиком
Мексиканець хоче переписати історію боксу своєї країни
близько 1 години тому
Володар титулів WBA і WBO у першому важкому дивізіоні мексиканець Хільберто Рамірес (47-1, 30 KO) в інтерв'ю The Ring розповів про плани на майбутнє.
«Я дуже важко працював, щоб досягти того, чого досяг сьогодні, і мушу розглянути всі варіанти. Я роблю це для своєї країни та мексиканського народу і продовжую творити історію як перший мексиканський боксер, який здобув такі нагороди як чемпіон у важкій вазі.
Я чітко дав зрозуміти, що хочу найкращих боїв, а це бої проти Олександра Усика, Давіда Бенавідеса, Баду Джека або Опетаї».
Наступний бій Хільберто проведе 28 червня проти ексчемпіона світу кубинця Юньєра Дортікоса.
Нагадаємо, Рамірес вже не вперше згадує про Усика. Мексиканець не против дебютувати у хевівейті.