Володар титулів WBA і WBO у першому важкому дивізіоні мексиканець Хільберто Рамірес (47-1, 30 KO) в інтерв'ю The Ring розповів про плани на майбутнє.

«Я дуже важко працював, щоб досягти того, чого досяг сьогодні, і мушу розглянути всі варіанти. Я роблю це для своєї країни та мексиканського народу і продовжую творити історію як перший мексиканський боксер, який здобув такі нагороди як чемпіон у важкій вазі.

Я чітко дав зрозуміти, що хочу найкращих боїв, а це бої проти Олександра Усика, Давіда Бенавідеса, Баду Джека або Опетаї».