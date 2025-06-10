Денис Сєдашов

Британський ексчемпіон світу Джонні Нельсон прокоментував завершення кар’єри 37-річного українця Василя Ломаченка (18-3, 12 КО), висловивши повагу до його досягнень, але також зазначив, що боксер не повністю реалізував свій потенціал. Слова наводить Sky Sports.

Якщо оцінювати його кар’єру загалом — він дуже добре проявив себе як професіонал. Але я вважаю, що Ломаченко міг досягти ще більшого. Відчуття непереможності зникло після другої поразки в бою за чемпіонський титул. Але хто ризикує так рано битися за пояси? Тільки такий хлопець, як він. У нього була лише одна поразка в аматорах, і ту він швидко помстив. Джонні Нельсон

Він також підкреслив дружбу Ломаченка з Олександром Усиком і нестандартний стиль українських боксерів:

Їх намагались критикувати за манеру бою, але подивіться, ким вони стали. У боях Ломаченка було багато блискучих моментів. Ще в аматорах він боксував як справжній профі — легко розбирав суперників. Джонні Нельсон

IBF позбавила Ломаченка чемпіонського титулу.