Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
23:30
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Жінки. 55кг

«Ломаченко найкращий, та якщо ситуація в Україні не закінчиться…». В команді Камбососа обговорили наступного суперника

Та абсолютному чемпіону ще треба пройти Хейні
Бокс Професійний бокс
22:17
«Ломаченко найкращий, та якщо ситуація в Україні не закінчиться…». В команді Камбососа обговорили наступного суперника
Фото: Getty Images

Промоутер абсолютного чемпіона Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO) Лу Дібелла розповів, які плани у його підопічного після поєдинку з Девіном Хейні (27-0, 15 KO):

У Девіса неймовірна ударна міць, і він має зіркову силу. Райан Гарсія теж має зіркову силу. Я думаю, якщо Ломаченко перебуватиме все ще в Україні... Я не знаю, коли закінчиться ця ситуація, чи зможе він побитися, але найбільші бої для Джорджа попереду.

Я не хочу дивитися за спину Хейні, тому що я свого роду забобонний. Але ви самі знаєте, хто вони. У легкому дивізіоні є зірки. Кажіть, що хочете, тому є багато хейтерів, але Девіс – зірка. Він може вдарити, і він продає квитки. Це його робота. Його робота – зацікавити людей. Люблять вони його чи ненавидять, люди бажають побачити його бій. Навіть якщо його бій розчарував, тому що не було багато екшену та викинутих ударів, але цей удар був неймовірним та закінчив цей поєдинок. Цей хлопець може бити, як божевільний… Він неймовірний панчер і б'є набагато сильніше за свою вагу. Я думаю, це робить його справді переконливим. 

Зіркова сила Райана Гарсія – це його присутність у соціальних мережах. Воно робить його міжнародною зіркою. Є Ломаченко, який один із найкращих у P4P. Немає браку великих боїв для Джорджа.

Нагадаємо, що через Василя Ломаченка (16-2, 11 KO) Камбосос та Хейні влаштували перепалку.

Джерело: vringe.com Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Василь Ломаченко Джордж Камбосос Лу Дібелла

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Саладуха: «Усик сказав, що буде захищати країну на спортивному фронті, а Ломаченко вирішив залишитися»
Саладуха: «Усик сказав, що буде захищати країну на спортивному фронті, а Ломаченко вирішив залишитися»
Легка атлетика
31 травня 14:51
Хейні - Камбосос: «Чому ти не приніс пояса на прес-конференцію?»
Хейні - Камбосос: «Чому ти не приніс пояса на прес-конференцію?»
Бокс Професійний бокс
31 травня 13:20
Хірн: «Я вірю, що Хейні переможе»
Хірн: «Я вірю, що Хейні переможе»
Бокс Професійний бокс
31 травня 11:07
Редкач назвав фаворита в бою Ломаченко – Девіс
Редкач назвав фаворита в бою Ломаченко – Девіс
Бокс Професійний бокс
30 травня 16:59
Камбосос і Хейні влаштували словесну перепалку на прес-конференції через Ломаченко
Камбосос і Хейні влаштували словесну перепалку на прес-конференції через Ломаченко
Бокс Професійний бокс
30 травня 12:00
Пакьяо: «У Камбососа дуже багато сильних якостей, до того ж він не передбачуваний»
Пакьяо: «У Камбососа дуже багато сильних якостей, до того ж він не передбачуваний»
Бокс Професійний бокс
30 травня 10:30

Новини: Бокс

WBO санкціонувала поєдинок Чарло – Цзю
WBO санкціонувала поєдинок Чарло – Цзю
Професійний бокс
31 травня 23:12
Катерина Усик: «Мені в Києві було набагато легше, перебуваючи в підвалі, ніж зараз в безпечному місці»
Катерина Усик: «Мені в Києві було набагато легше, перебуваючи в підвалі, ніж зараз в безпечному місці»
Професійний бокс
31 травня 22:21
«Ломаченко найкращий, та якщо ситуація в Україні не закінчиться…». В команді Камбососа обговорили наступного суперника
«Ломаченко найкращий, та якщо ситуація в Україні не закінчиться…». В команді Камбососа обговорили наступного суперника
Професійний бокс
31 травня 22:17
Гарсія у наступному поєдинку зійдеться з екс-чемпіоном
Гарсія у наступному поєдинку зійдеться з екс-чемпіоном
Професійний бокс
31 травня 21:05
Сіренко: «Україна обов'язково переможе, тому що ми на стороні добра»
Сіренко: «Україна обов'язково переможе, тому що ми на стороні добра»
Професійний бокс
31 травня 20:58
Сіренко: «Сподіваюся, що наша команда зможе організувати кілька поєдинків до кінця цього року»
Сіренко: «Сподіваюся, що наша команда зможе організувати кілька поєдинків до кінця цього року»
Професійний бокс
31 травня 20:47
Сіренко виставив на благодійний аукціон свій чемпіонський титул
Сіренко виставив на благодійний аукціон свій чемпіонський титул
Професійний бокс
31 травня 20:16
Промоутер Джошуа вважає, що Усик не протягне в реванші з Ентоні і шести раундів
Промоутер Джошуа вважає, що Усик не протягне в реванші з Ентоні і шести раундів
Професійний бокс
31 травня 19:31
Промоутер Ф’юрі повідомив, що навіть в разі перемоги над Джошуа Усик не поб’ється за «абсолюта» з Тайсоном в наступному поєдинку
Промоутер Ф’юрі повідомив, що навіть в разі перемоги над Джошуа Усик не поб’ється за «абсолюта» з Тайсоном в наступному поєдинку
Професійний бокс
31 травня 16:31
Всі новини

Популярні новини

Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Бокс Професійний бокс
27 травня 10:41
Терлюга – чемпіонка Європи-2022. Українка вперше в кар'єрі виграла у тріумфатора Ігор в Токіо
Терлюга – чемпіонка Європи-2022. Українка вперше в кар'єрі виграла у тріумфатора Ігор в Токіо
Карате
28 травня 14:14
Всі новини