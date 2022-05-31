«Ломаченко найкращий, та якщо ситуація в Україні не закінчиться…». В команді Камбососа обговорили наступного суперника

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Промоутер абсолютного чемпіона Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO) Лу Дібелла розповів, які плани у його підопічного після поєдинку з Девіном Хейні (27-0, 15 KO):



Я не хочу дивитися за спину Хейні, тому що я свого роду забобонний. Але ви самі знаєте, хто вони. У легкому дивізіоні є зірки. Кажіть, що хочете, тому є багато хейтерів, але Девіс – зірка. Він може вдарити, і він продає квитки. Це його робота. Його робота – зацікавити людей. Люблять вони його чи ненавидять, люди бажають побачити його бій. Навіть якщо його бій розчарував, тому що не було багато екшену та викинутих ударів, але цей удар був неймовірним та закінчив цей поєдинок. Цей хлопець може бити, як божевільний… Він неймовірний панчер і б'є набагато сильніше за свою вагу. Я думаю, це робить його справді переконливим.

Зіркова сила Райана Гарсія – це його присутність у соціальних мережах. Воно робить його міжнародною зіркою. Є Ломаченко, який один із найкращих у P4P. Немає браку великих боїв для Джорджа.