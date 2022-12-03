Ломаченко опублікував фото з Києво-Печерської Лаври

Черговий неоднозначний пост Василя в соцмережах

22 листопада стало відомо про те, служба безпеки України спільно з Національною поліцією і Національною гвардією в рамках системної роботи СБУ з протидії вибухової діяльності російських спецслужб в Україні проводить контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври в Києві. А вже 2 грудня її зареєстрували як монастир у складі ПЦУ.

В цей же день серію світлин з Києво-Печерської Лаври опублікував екс-чемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-2, 11 КО). Що саме боксер мав на увазі він не уточнив, підписавши допис лише смайликом:

Відзначимо, що за останні місяці це далеко не перший неоднозначний пост Ломаченко в соцмережах. Багато питань до боксера і у його українських колег.

Раніше повідомлялося про те, що після перемоги над Джемейном Ортісом (16-1-1, 8 КО), Василь повернувся в Україну. За інформацією Олександра Усика (20-0, 13 КО) його кум планував повернутися на військову службу.