Ломаченко порівняв спаринги зі Стівенсоном і Райаном Гарсією

Екс-чемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) в інтерв'ю YouTube-каналу Fight Hub TV порівняв спаринги з Шакуром Стівенсоном (19-0, 9 КО) і Райаном Гарсією (23-0, 19 КО).



Коли я спарингував з Райаном Гарсією, я нічого не знав про нього. Я просто готувався до свого наступного поєдинку. Він прийшов в мій зал, і ми провели кілька раундів. Коли я спарингував зі Стівенсоном, я знав його. Я знав, що він був срібним призером Олімпійських ігор. Я знаю, що Шакур розбирається в боксі.

Зараз все інакше. Тепер Гарсія – це професійний боксер. Коли я спарингував з ним, він був ще пацаном. Але тепер у нього є міць, професійний досвід, швидкість, IQ. Те ж саме можна сказати і про Джервонту Девіса».