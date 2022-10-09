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Футзал. Чемпіонат світу 2024. Чоловіки. Кваліфікація. Україна - Косово

Ломаченко: «У мене є мрія стати безперечним чемпіоном світу»

Українець зізнався, що ця мрія його дуже сильно мотивує
Бокс Професійний бокс
09 жовтня 13:34
Ломаченко: «У мене є мрія стати безперечним чемпіоном світу»

Екс-чемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) розповів про свою мрію. Слова боксера приводить портал Boxingnews24.

«Я дуже, дуже добре мотивований, тому що у мене є мета. У мене є мрія стати безперечним чемпіоном світу. Тепер я ближче до мого наступного шансу. У мене наступний бій 29 жовтня в Нью-Йорку».

Нагадаємо, 29 жовтня Ломаченко проведе бій проти Джемейн Ортіса.

Онлайн трансляція поєдинку Василь Ломаченко – Джемейн Ортіс.


Карен Агабекян
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Василь Ломаченко

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