У мережі з'явилися свіжі фотографії Ломаченка
Ломаченко: «У мене є мрія стати безперечним чемпіоном світу»
Українець зізнався, що ця мрія його дуже сильно мотивує
09 жовтня 13:34
Екс-чемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) розповів про свою мрію. Слова боксера приводить портал Boxingnews24.
«Я дуже, дуже добре мотивований, тому що у мене є мета. У мене є мрія стати безперечним чемпіоном світу. Тепер я ближче до мого наступного шансу. У мене наступний бій 29 жовтня в Нью-Йорку».
Нагадаємо, 29 жовтня Ломаченко проведе бій проти Джемейн Ортіса.
Онлайн трансляція поєдинку Василь Ломаченко – Джемейн Ортіс.
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