Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова в розмові з журналістом Максимом Діденком поділилася своєю думкою про колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка, який після завершення кар’єри майже не з’являється у публічному просторі.

Коли ми зустрілися в Колумбії, говорили про найболючіші для України теми. У нього така ж позиція, як і в усіх розумних українців. Їхня родина – тисячовідсоткові українці. Попри можливість жити за кордоном, вони залишаються у Білгороді-Дністровському.

Ми дуже глибоко обговорювали війну та всі жахи, які переживає наша країна. Я точно знаю, що у Василя є чітка позиція щодо України, він прекрасно розуміє, хто ворог, хто розпочав цю війну і хто вбиває людей. Він говорить так само, як і ми. Одного разу Василь запитав мене: «Добре, я вийду в ефір і скажу: «путін – х**ло». І що це змінить?».