Український і польський боксер середнього дивізіону Федір Черкашин (27-1, 17 КО) для Sport.ua поділився думками щодо можливого повернення в ринг колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Дедалі більше чуток про повернення Ломаченка. Кажуть, що він хоче боїв із Джервонтою Девісом та з Наваретте. Що скажеш про його шанси у таких боях і як взагалі ставишся до подібних камбеків?

«Шанси є і з тим, і з тим. Я думаю, що коли Ломаченко йшов, там було питання із контрактом. Це було показове завершення кар’єри. Може, він образився, що йому не віддали перемогу з Хейні. У цьому була проблема.

Він, може, і тренувався весь цей час. Я його бачив і він казав, що робить відновлювальні тренування. Може у нього фаза відновлювальних тренувань та процедур.

Якщо говорити про шанси, то є абсолютно. Він має такий стиль боксу, що тим може бути просто незручно. Джервонта з такими суперниками, мабуть, і не зустрічався. Девіс часто програє по очках і потім кладе нокаутом. Але з Ломаченком таке може не пройти.

Щодо камбеків, мені здавалося, що Василь закінчив і все. Якщо пішов, то все. Але він вирішив повернутися. Напевно, щось там знають краще за нас. Він може відновлюватися, може, зараз хороший контракт буде. Ім’я велике.

Мені в США багато хто говорить, що любить його, що раді його поверненню. У США Ломаченко, як і раніше, зірка величезного масштабу. Він міг би спокійно жити тут, але йому це не треба. Має великий шанс знову стати чемпіоном».