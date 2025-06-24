Ломаченко висловив співчуття після ракетного удару по його школі в Білгороді-Дністровському
Колишній чемпіон світу відреагував на трагедію у своєму рідному місті
18 хвилин тому
Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) в Facebook висловив співчуття у зв’язку з ракетним обстрілом Росією ліцею в Білгороді-Дністровському, Одеської області.
«Сьогодні трагічний день для всіх аккерманців. Учора ще були посмішки та радість на обличчях людей, які прийшли на випускний, а сьогодні сльози та горе. Школа, яку закінчив, до якої ходили наші діти, була цинічно обстріляна ракетами. Царство Небесне загиблим! Сил і здоров’я, одужання пораненим! Мир усім!»
За даними місцевої влади, внаслідок атаки щонайменше двоє людей загинули, 14 отримали поранення, троє з них перебувають у важкому стані.
Нагадаємо, Теофімо Лопес раніше порадив відразу внести Ломаченка в Зал слави боксу.
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