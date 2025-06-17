Олег Гончар

Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (22-1, 13 КО) в інтерв’ю Fight Hub TV прокоментував завершення кар’єри українського боксера Василя Ломаченка (18-3, 12 КО), який у червні 2025 року у віці 37 років оголосив про відхід із професійного спорту.

Лопес зазначив, що Ломаченко мав чудову кар’єру і є легендою, гідною потрапляння до Зали слави з першого голосування. Він підкреслив, що хоча поєдинки українця могли не здаватися найважчими, Ломаченко робив їх легкими завдяки своїй майстерності.

Лопес висловив вдячність за можливість розділити з ним ринг у 2020 році, коли переміг одноголосним рішенням суддів, перервавши серію Ломаченка з 13 перемог. Також він побажав усього найкращого Василю, його сім’ї та дітям, назвавши його чудовим чемпіоном.

Ломаченко востаннє виходив на ринг у травні 2024 року, здолавши Джорджа Камбососа.