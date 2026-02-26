Український боксер першої напівсередньої ваги Данило Лозан в ефірі каналу «ТАЙК МАЙСОН» повідомив, що отримував пропозицію провести поєдинок у Канаді проти росіянина з канадським паспортом Артуром Біярслановим.

За словами Лозана, йому написали із пропозицією чемпіонського бою на 10 раундів із покриттям витрат на переліт і проживання. Боксеру запропонували гонорар у розмірі 35 тисяч доларів, але представнику українця говорили про 100 тисяч дларів.

«Особисто мені хтось один раз писав з Канади. Пропонували бій проти канадського русака, типу Бетербієва, тільки в моїй вазі. Забув його прізвище (Артур Біярсланов). Пропонували гонорар з перельотом, з проживанням. Чемпіонський бій на 10 раундів.

Я такий думаю: «О, чуваки, це мені взагалі...» А вони такі: «Хелоу, чемп, що ти там, не хочеш побоксувати?» Я думаю: «Блін, це не до мене». Я скинув своєму менеджеру і він каже: «Ні, Дань. Заспокойся».