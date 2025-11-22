Денис Сєдашов

Український боксер першої напівсередньої ваги Данило Лозан (15-1, 9 KO) став запасним учасником фіналу Гран-прі WBC.

У вирішальному бою його зустрінуться узбек Муджибілло Турсунов та колумбієць Карлос Утрія. Якщо один із фіналістів не зможе вийти в ринг, його замінить Лозан.

Фінал відбудеться 20 грудня.

Раніше Данило Лозан провів півфінальний поєдинок проти Турсунова, у якому поступився за рішенням суддів.

