Лозан став запасним у фіналі Гран-прі WBC
У фіналі зустрінуться Муджибілло Турсунов і Карлос Утрія
близько 15 годин тому
Український боксер першої напівсередньої ваги Данило Лозан (15-1, 9 KO) став запасним учасником фіналу Гран-прі WBC.
У вирішальному бою його зустрінуться узбек Муджибілло Турсунов та колумбієць Карлос Утрія. Якщо один із фіналістів не зможе вийти в ринг, його замінить Лозан.
Фінал відбудеться 20 грудня.
Раніше Данило Лозан провів півфінальний поєдинок проти Турсунова, у якому поступився за рішенням суддів.
Лозан – про поразку у півфіналі Гран-прі WBC: «Опонент Узбекистану був кращий за мене».
