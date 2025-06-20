Лозан знищив Басрана технічним нокаутом на Гран-прі WBC в Ер-Ріяді
Українець тричі відправив канадця в нокдаун і здобув 14-ту перемогу в кар’єрі
близько 1 години тому
На Гран-прі WBC в Ер-Ріяді український боксер Данило Лозан (14-0, 9 КО) здобув яскраву перемогу технічним нокаутом у канадця Еріка Басрана (8-1, 3 КО) в рамках суперлегкого дивізіону.
Басран завдяки своїй маневреності непогано провів перший раунд, обігруючи українця.
Однак, починаючи з другого раунду Лозан почав частіше влучати і точним ударом відправив суперника в нокдаун.
У третьому раунді Лозан домінував, відправивши опонента ще в два нокдауни. У Басрана з’явилося розсічення, і коли він вдруге встав, то виглядав виснаженим. Рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши технічний нокаут в третьому раунді.
Нагадаємо, свій поєдинок на Гран-прі програв українець Максим Молодан.
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