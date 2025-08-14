Олег Гончар

Український боксер першої напівсередньої ваги Данило Лозан (15-0, 9 КО) отримав 30-денне відсторонення через розсічення, отримане під час чвертьфіналу боксерського Гран-прі WBC в Ер-Ріяді, повідомила "Трибуна".

У чвертьфіналі турніру Лозан переміг казахстанця Санаталі Толтаєва (4-1, 2 КО), який був фаворитом. При цьому, він відправив суперника в нокдаун у другому раунді.

Однак, Толтаєв небезпечно йшов вперед головою, що призвело до глибоких розсічень на голові Лозана й передчасного завершення бою лікарем. Оскільки удари головою були не навмисними, то оцінки суддів підраховували на момент зупинки поєдинку. Українець виграв на картках двох суддів, ще у одного була нічия.

У зв'язку з розсіченнями Лозана відсторонили на 30 днів.

Півфінал Гран-прі орієнтовно відбудеться за два місяці, тож українець матиме достатньо часу для відновлення.

Лозан, який залишається непереможним на професійному ринзі, готується до наступного етапу турніру, де побореться за шанс вийти у фінал Гран-прі проти представника Узбекистану Муджибілло Турсунова.