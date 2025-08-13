Рогава вибув з Гран-прі WBC, зазнавши першої поразки у професійній кар’єрі
Українець поступився боснійцю Ахмеду Крничу
близько 2 годин тому
Український боксер надважкої ваги Цотне Рогава (12-1, 8 КО) зазнав першої поразки у професійній кар’єрі, поступившись боснійцю Ахмеду Крничу (6-0, 4 КО) у чвертьфіналі Гран-прі WBC.
Поєдинок тривав усі шість раундів і завершився рішенням більшості суддів на користь суперника: 57-57, 56-58, 56-58.
У середній вазі українець Дмитро Рибалко (5-1-1, 2 КО) зазнав поразки від канадця Дерека Померлоу (14-0, 11 КО). Петро Фролов (12-2, 4 КО) поступився австралійцю Ділану Біггсу (16-1, 9 КО).
А ось у першій напівсередній вазі Данило Лозан (15-0, 9 КО) здобув перемогу над казахстанцем Санаталі Толтаєвим (4-1, 2 КО).
