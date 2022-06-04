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Лу Дібелла безкоштовно передав Україні права на трансляцію поєдинку Камбосос Хейні, відмовивши російським телеканалам

Американський промоутер зробив справжній чоловічий вчинок
Бокс Професійний бокс
14:17
Лу Дібелла безкоштовно передав Україні права на трансляцію поєдинку Камбосос Хейні, відмовивши російським телеканалам
Лу Дібелла / Фото - badlefthook
5 червня в Мельбурні (Австралія) на арені Marvel Stadium відбудеться поєдинок між абсолютним чемпіоном світу в легкому дивізіоні Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО) і володарем титулу WBC Девіном Хейні (27-0, 15 КО).

Як в Twitter повідомив інсайдер Ден Рафаель, що Лу Ді Белла, промоутер Камбососа, безкоштовно передав Україні права на трансляцію поєдинку з Хейні. В Україні протистояння покаже MEGOGO.

Відзначимо, що американський промоутер відмовив російським каналам продавати трансляцію бою.

Вечір боксу почнеться 5 червня. Початок – в 4: 00.

Напередодні відбулася офіційна процедура зважування учасників івенту. Джордж не зміг з першої спроби зробити вагу.
Володимир Кириченко
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Теги

Джордж Камбосос Девін Хейні Лу Дібелла

Коментарі 1

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4 червня 2022р. 14:49
мегого це комерчеська фірма котру підтримують суркісів ахметових фірма з українців здере гроші ,а трансляцію передали безкоштовно для україни наживаються на українцях ,корупція подарили людям трансляцію безкоштовноа хтось заробить
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