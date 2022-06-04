Дібелла назвав фаворита в потенційному бою Усик - Уайлдер
Лу Дібелла безкоштовно передав Україні права на трансляцію поєдинку Камбосос Хейні, відмовивши російським телеканалам
Американський промоутер зробив справжній чоловічий вчинок
14:17
Лу Дібелла / Фото - badlefthook5 червня в Мельбурні (Австралія) на арені Marvel Stadium відбудеться поєдинок між абсолютним чемпіоном світу в легкому дивізіоні Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО) і володарем титулу WBC Девіном Хейні (27-0, 15 КО).
Як в Twitter повідомив інсайдер Ден Рафаель, що Лу Ді Белла, промоутер Камбососа, безкоштовно передав Україні права на трансляцію поєдинку з Хейні. В Україні протистояння покаже MEGOGO.
Відзначимо, що американський промоутер відмовив російським каналам продавати трансляцію бою.
Вечір боксу почнеться 5 червня. Початок – в 4: 00.
Напередодні відбулася офіційна процедура зважування учасників івенту. Джордж не зміг з першої спроби зробити вагу.